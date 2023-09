Black Friday 2023: O que os nordestinos mais querem comprar

Esse conteúdo é apoiado por:

São Paulo - Na Black Friday 2023, cujas vendas deverão ser mais fortes do que no ano passado, os nordestinos estão mais propensos a comprar. O otimismo é reflexo do contexto econômico, com os juros em queda e a melhora na confiança dos consumidores.

Segundo pesquisa do Google, encomendada à Offerwise - que ouviu 1.800 pessoas das classes A, B e C - sete em cada nordestinos acreditam que a própria situação financeira vai melhorar até o fim do ano. O dado indica uma tendência de maior apetite por compras na data promocional de novembro.

Os produtos que os nordestinos mais desejam adquirir na Black Friday deste ano são roupas e acessórios, citados por quase metade das pessoas. A lista de itens, no entanto, é extensa e diversa, indo de alimentos a celulares.

As categorias mais desejadas pelos nordestinos (intenção de compra)

Roupas e acessórios: 48%

Calçados: 41%

Eletrodomésticos: 39%

Celulares: 37%

Eletroportáteis: 34%

Roupas e calçados esportivos: 31%

Perfumes: 30%

Beleza/Cuidados pessoais: 30%

Computadores/Tablets: 29%

Móveis: 26%

Decoração: 24%

Alimentos: 23%

TV: 21%

Fraldas e produtos para bebês registraram uma alta de 20 pontos percentuais na intenção de compra entre os consumidores do Nordeste, o maior crescimento entre todas as categorias. No sentido oposto, o interesse reduziu para games, bebidas e artigos para pets.

*O jornalista viajou a convite do Google