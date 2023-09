Google prevê Black Friday forte em 2023; buscas sobem em várias categorias do varejo

Esse conteúdo é apoiado por:

Dados do Google apontam que a Black Friday voltará a ganhar força em 2023, após o desempenho fraco do ano passado. A dois meses da data, as buscas já subiram 24% em comparação com igual período do ano passado.

Para Gleydis Salvanha, diretora de Negócios para o Varejo do Google, o clima é de otimismo, com a melhoria de indicadores econômicos, incluindo a redução da taxa de juros e o avanço na confiança do consumidor, além da recuperação da cadeia global de suprimentos e do fim dos efeitos da pandemia.

“A confiança dos consumidores está no maior nível desde antes da pandemia. O brasileiro está otimista e essa notícia abre as portas para as muitas oportunidades que o Varejo terá na Black Friday em 2023”, afirmou a executiva, nesta quinta-feira (28), em evento realizado em São Paulo.

Pesquisa encomendada pelo Google à Overwise aponta que a intenção de compra dos brasileiros para a data saltou na maioria das categorias analisadas. De acordo com o estudo – que ouviu mais de 1.800 brasileiros conectados das classes A, B e C de todo o Brasil em julho de 2023 –, duas em cada três pessoas no país pretendem comprar produtos na temporada promocional de novembro.

Das 20 categorias, 16 registraram incremento na intenção de compra sobre o ano de 2022. Veja abaixo os departamentos com maiores altas.

- Perfumaria: +18 pontos percentuais

- Eletrodomésticos: +10pp

- Eletroportáteis: +9pp

- Áudio e vídeo: +9pp

- Roupas e acessórios: +7pp

- Roupas e calçados esportivos: +7pp

Para 25% dos consumidores, o preço baixo é o fator determinante para decidir compra na Black Friday.

Novo recurso identifica frete grátis

Neste ano, o buscador criou uma novidade para os consumidores. A partir de outubro, um recurso permitirá identificar, de forma mais clara, os produtos com frete grátis, entrega mais rápida e devolução gratuita no Google.

A funcionalidade estará disponível para os lojistas que quiserem sinalizar suas promoções ao gerenciar os produtos por meio do Google Merchant Center.

“Nossa expectativa é que este novo recurso tenha um impacto significativo nas empresas que exibem os seus produtos no Google Shopping, principalmente neste período de Black Friday, pois tem o potencial de aumentar as vendas”, diz Rodrigo Paoletti, líder de produtos de performance do Google Brasil.

*O jornalista viajou a convite do Google Brasil

