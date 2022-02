Redução do IPI: O que esperar do possível corte no imposto?

Em meio a um pacote de bondades econômicas, o Governo Federal está analisando cortar o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados).

Ainda em costura pelos técnicos da área econômica, a medida tem como intuito abrandar a inflação — uma vez que os preços desses produtos devem cair — e, paralelamente, estimular o consumo neste ano de previsões tímidas para a economia.

Reflexos na política e economia

Caso a redução se concretize, há ainda um peso político importante embutido. Como a economia será, indubitavelmente, um ponto sensível neste ano de eleição, o Governo Bolsonaro tem montado um arsenal de medidas que surtam efeito prático na vida das pessoas.

O corte no IPI, inclusive, poderia vir a reboque de uma outra ação que está sendo arquitetada para reduzir os impostos federais dos combustíveis, pauta que também carrega forte apelo popular.

Ainda no campo político, a medida jogaria pressão sobre os governadores, em quem Bolsonaro vem arremessando a culpa pela inflação, elegendo o ICMS como suposto causador dos aumentos, embora, na realidade, a alta seja desencadeada por outros fatores.

Ao fazer isso, reforçará o discurso de que somente o Governo Federal se esforça para baixar os preços, tentando macular os estados.

Estímulo às compras

Já na esfera econômica, baixar o IPI poderá ser importante neste momento de letargia e desconfiança entre os consumidores. Os preços menores podem despertar o ímpeto das famílias e aquecer as vendas no comércio, o que seria bem-vindo.

No entanto, o potencial disso pode ser limitado pelo próprio cenário de endividamento, desemprego e inflação que ronda os domicílios brasileiros. O impacto dependerá também da formatação da medida, cujos pormenores ainda são desconhecidos.

Convém lembrar que governos petistas já lançaram mão de iniciativas semelhantes no passado, mas em um panorama distinto, com a classe C em ebulição e o consumo em pleno crescimento.

O que é o IPI e qual é a alíquota?

Esse imposto federal incide sobre uma vasta gama de produtos, de geladeiras a carros, por exemplo.

A alíquota incidente varia conforme o tipo de artigo, entre 0% e 30%.