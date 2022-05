Ranking traz os 20 carros mais vendidos do Ceará em abril

O Ônix continua sendo o carro queridinho dos cearenses, mas com uma disputa apertada com o Kwid. Em abril, conforme dados da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores), foram vendidas 169 unidades do veículo da Chevrolet.

Apenas uma venda abaixo, aparece o Renault Kwid (168), segundo colocado do ranking. E o terceiro lugar é ocupado pela versão sedan do Onix, com 147 vendas fechadas no Estado.

Destaque também para dois veículos SUV da Jeep no top 10: o Compass e o Renegade.

Carros mais vendidos do Ceará - Abril/2022

1º - Onix: 169

2º - Kwid: 168

3º - Onix plus: 147

4º - Creta: 118

5º - Mobi: 111

6º - Pulse: 105

7º - Compass: 97

8º - Renegade: 80

9º - Corolla: 79

10º - Commander: 76

11º - Tracker: 69

12º - Hb20: 69

13º - Corolla cross: 69

14º - T Cross: 62

15º - Argo: 54

16º - Hilux SW4: 53

17º - Yaris HB: 52

18º - Kicks: 43

19º - City hatch: 43

20º - Nivus: 41

Vendas em queda

Nos quatro primeiros meses de 2022, o mercado acumula 5.857 automóveis comercializados, o que reflete uma queda de 17% sobre igual período do ano passado.

Em abril, as vendas também caíram no comparativo com o mesmo mês de 2021. Foram 1.375 carros contra 2.588, uma forte retração de 46%, conforme os dados da Fenabrave.