Pix parcelado sem juros? Entenda como funciona

Embora ainda não tenha sido lançado oficialmente como um produto pelo Banco Central, o Pix parcelado já é ofertado por vários bancos. No entanto, essa modalidade de crédito cobra juros dos clientes, o que pode não ser tão vantajoso.

Mas o mercado já possui opção de parcelamento do Pix sem juros. Uma fintech lançou recentemente o serviço com foco em compras, permitindo dividir o Pix em até quatro vezes com juro zero.

Como funciona o pix parcelado sem juros

Oferecido até agora apenas pela fintech Pagaleve, o serviço é ofertado somente em lojas parceiras da empresa. Entre as mais de 50 varejistas, estão marcas como Reserva, Ri Happy, Multilaser e Sacada.

Ao fazer o pagamento de uma compra online, o cliente deve escolher a opção 'Pix 4x sem juros', fazer um cadastro e parcelar o valor em quatro prestações quinzenais.

Em caso de atrasos, o consumidor paga uma taxa de R$ 10 para compras abaixo de R$ 100, ou de R$ 20 para compras acima de R$ 100.

Posso fazer o pix parcelado sem juros para um contato?

Não, a opção, ainda muito recente, é apenas para pagamento em algumas lojas. Não é possível transferir o dinheiro para pessoa física.

E no pix parcelado com juros?

Nesse caso, sim. Alguns bancos oferecem essa modalidade de crédito. O dinheiro vai para o destinatário via Pix, por intermédio do banco, mas serão cobrados juros pelo parcelamento, que pode ser feito em até 24 vezes, a depender da instituição financeira.

Pix Garantido

Conforme o Banco Central, o Pix Garantido, que será uma espécie de transferência a prazo oficial, ainda está sendo moldado.

“O produto Pix Garantido, que permite o parcelamento de transações no Pix, ainda não foi lançado e não há previsão de lançamento. Nada impede que os bancos, desde já, ofertem crédito aos seus clientes para utilização em pagamentos via Pix. É um produto de cada banco”.