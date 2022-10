Os 15 bairros com aluguel mais barato em Fortaleza; veja ranking

Com o preço do aluguel residencial somando alta de 23% em Fortaleza ao longo de 2022 – a terceira maior elevação entre as capitais, o custo da moradia está em plena subida. A saída pode ser escolher bairros onde o metro quadrado (m²) é menos valorizado.

Levantamento do FipeZap, feito a pedido do Sistema Verdes Mares, aponta quais são os 15 bairros mais baratos para alugar um imóvel. Os dados foram coletados a partir de mais de 3 mil anúncios.

Na média, o bairro com o metro quadrado mais acessível, conforme o levantamento, é o Vila União, com R$ 11,44 por m². Isso significa que um imóvel com área de 70 m² sairia por R$ 800.

Curiosamente, esse valor representa praticamente um terço do que se paga no Meireles, o bairro mais caro de Fortaleza, onde o metro quadrado de locação residencial custa R$ 33,6

Em segundo lugar, aparece Cajazeiras, com preço médio de R$ 12,34 e, em terceiro, o Parreão (R$ 14,27). Veja abaixo o ranking com os 15 valores mais baixos.

Bairros com aluguel mais barato (preço por m²)

Vila União: R$ 11,44 Cajazeiras: R$ 12,34 Parreão: R$ 14,27 São João do Tauape: R$ 14,29 Varjota: R$ 14,65 Itaperi: R$ 14,92 Messejana: R$ 15,03 Dionísio Torres: R$ 15,2 Parangaba: R$ 15,20 Joaquim Távora: R$ 15,46 Montese: R$ 15,82 Edson Queiroz: R$ 15,98 Mondubim: R$ 16,41 Damas: R$ 16,48 São Gerardo: R$ 16,62

Fonte: FipeZap

