Leilão tem imóveis com descontos de até 69% em várias cidades do Ceará

A Resale, outlet imobiliário que atua na comercialização de imóveis retomados por bancos, está com dezenas de casas, apartamentos e terrenos à venda em leilão no Ceará. Os descontos variam de 27% a 69%.

As ofertas disponíveis partem de R$ 10.000 e chegam a mais de R$ 470.000, a depender do tipo de imóvel.

Confira a lista de cidades com imóveis disponíveis

Fortaleza

Horizonte

Pacajus

Quixeramobim

Penaforte

Pacatuba

Iguatu

Mombaça

Sobral

Itapipoca

Itaitinga

Quixadá

As vendas são feitas de forma online no site oficial da leiloeira. Na plataforma, é possível filtrar as buscas por cidade e conferir as imagens dos imóveis

Um dos exemplos é uma casa residencial em Pacajus, saindo de R$ 125 mil para R$ 59 mil. Em Fortaleza, um dos imóveis disponíveis é uma casa no Mondubim, cujo valor original é de R$ 300 mil, sendo leiloada por R$ 190 mil.

