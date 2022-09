Bairro de Fortaleza é um dos 50 mais caros do Brasil para morar de aluguel; veja ranking

A discrepância de valores do aluguel residencial entre os bairros das principais capitais brasileiras é gritante. Uma análise feita por esta Coluna com base nos dados da FipeZap, pesquisa especializada no mercado imobiliário, mostra que o metro quadrado do bairro mais caro de Fortaleza equivale a menos da metade do local mais nobre do Rio de Janeiro.

Enquanto o metro quadrado médio de aluguel no Meireles, na Capital cearense, sai por R$ 33,6, em Ipanema, no Rio, o custo é de R$ 73, uma diferença de quase R$ 40.

Na lista das 50 vizinhanças com o metro quadrado mais valorizado, 9 são de São Paulo, 8 são do Rio de Janeiro e outras 8, de Recife, cidades líderes nos valores astronômicos do aluguel.

No caso de Fortaleza, o Meireles é o único a figurar no top 50 do aluguel de imóveis. Veja a lista completa abaixo.

Legenda: Ipanema é o bairro mais caro do Brasil para alugar um imóvel residencial Foto: Shutterstock

Bairros mais caros do Brasil (m² de aluguel)

IPANEMA (Rio de Janeiro): R$ 73,0 LEBLON (Rio de Janeiro): R$ 72,8 ITAIM BIBI (São Paulo): R$ 71,1 PINHEIROS (São Paulo): R$ 67,3 MOEMA (São Paulo): R$ 58,7 JARDINS (São Paulo): R$ 57,2 PARAÍSO (São Paulo): R$ 56,9 PINA (Recife): R$ 54,1 LAGOA (Rio de Janeiro): R$ 51,3 BELA VISTA (São Paulo): R$ 50,2 SAVASSI (Belo Horizonte): R$ 49,3 AGRONÔMICA (Florianópolis): R$ 47,8 BARRA DA TIJUCA (Rio de Janeiro): R$ 47,3 BELVEDERE (Belo Horizonte): R$ 47,1 VILA MARIANA (São Paulo): R$ 47,0 SANTO AMARO (Recife): R$ 46,8 PARNAMIRIM (Recife): R$ 46,4 BOA VIAGEM (Recife): R$ 44,9 /m² PRAIA DE BELAS (Porto Alegre): R$ 44,2 PERDIZES (São Paulo): R$ 43,1 JARDIM GOIÁS (Goiânia): R$ 43,0 MARISTA (Goiânia): R$ 42,2 SETOR SUDOESTE (Brasília): R$ 42,0 CÓRREGO GRANDE (Florianópolis): R$ 41,6 BOTAFOGO (Rio de Janeiro): R$ 40,5 ASA NORTE (Brasília): R$ 40 FLAMENGO (Rio de Janeiro): R$ 39,8 CASA AMARELA (Recife): R$ 39,1 COPACABANA (Rio de Janeiro): R$ 39,1 SACO DOS LIMÕES (Florianópolis): R$ 38,6 SANTO AGOSTINHO (Belo Horizonte): R$ 38,3 ITACORUBI (Florianópolis): R$ 38,3 LAGO NORTE (Brasília): R$ 38,3 PERNAMBUES (Salvador): R$ 38,0 ESPINHEIRO (Recife): R$ 37,6 LOURDES (Belo Horizonte): R$ 37,4 CENTRO (Florianópolis): R$ 37,2 BARRA (Salvador): R$ 37,2 MADALENA (Recife): R$ 37,0 FUNCIONÁRIOS (Belo Horizonte): R$ 37,1 VILA ANDRADE (São Paulo): R$ 36,7 TRINDADE (Florianópolis): R$ 36,7 LARANJEIRAS (Rio de Janeiro): R$ 36,1 ASA SUL (Brasília): R$ 36,1 /m² ÁGUAS CLARAS (Brasília): R$ 35,6 CAMINHO DAS ÁRVORES (Salvador): R$ 35,6 BELA VISTA (Porto Alegre): R$ 34,7 BATEL (Curitiba): R$ 33,9 MEIRELES (Fortaleza): R$ 33,6 GRAÇAS (Recife): R$ 33,6

