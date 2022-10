Brisanet abre vagas de emprego em Fortaleza; veja como concorrer

O Grupo Brisanet está com processo seletivo aberto para o preenchimento de 30 vagas de emprego em Fortaleza. A seleção é para os cargos de instalador e reparador de telecomunicações e também para consultor de relacionamento comercial.

Parte do processo seletivo acontece de forma presencial no dia 27 de outubro, quando a empresa deve captar os currículos dos candidatos para as vagas no Grau Técnico Montese.

O grupo de telecomunicações conta com mais de um milhão de assinantes e tem atuação em todos os sete estados do Nordeste, somando mais de 7 mil colaboradores, sendo 4 mil no Ceará.

SERVIÇO

Captação de currículos - Brisanet

27/10 - Às 8h

Grau Técnico Montese

Endereço: Rua Barão de Sobral, 712, Montese - Fortaleza

