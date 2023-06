Nova fábrica de Eternit no Ceará terá mais de 2 mil telhas de energia solar

Com previsão de ser inaugurada no segundo semestre deste ano, a nova fábrica da Eternit, empresa do segmento de materiais de construção, em Caucaia (Região Metropolitana de Fortaleza) terá mais de 2,1 mil telhas fotovoltaicas em sua cobertura.

A companhia está investindo R$ 165 milhões na planta e estima que iniciativas verdes para o projeto tenham elevado o custo total em 8%, fatia a ser revertida ao longo dos próximos cinco anos, com a autossuficiência energética.

O projeto gera 300 empregos diretos e 300 indiretos no pico da obra. Com a fábrica em operação, a expectativa é de mais 120 empregos.

Sustentabilidade

“A sustentabilidade é um valor fundamental para a Eternit e a nova fábrica reflete isso. Desde a sua concepção, a construção foi projetada para gerar o menor impacto possível para o meio ambiente. Estamos empenhados em ser referência em responsabilidade ambiental e social em todos os nossos projetos futuros", afirma Luís Augusto Barbosa, presidente da empresa.

Segundo a empresa, o telhado do galpão de produção da unidade já foi finalizado com as telhas fotovoltaicas de fibrocimento Eternit Solar, recém-lançadas no mercado brasileiro. com capacidade de gerar 41,2 MWh/mês de energia, o suficiente para abastecer 300 casas.

Com a fábrica, a companhia espera ampliar a pulverização de telhas no Norte e Nordeste. O projeto representará um ganho inicial de aproximadamente 10% em capacidade instalada, hoje em 85 mil toneladas/mês.

