Modelo inovador promete baixar conta de energia de empresas no Ceará

Uma iniciativa cearense pioneira no mercado pode ajudar grandes empresas a reduzir os custos com energia. A joint venture Energia 4.0 é a primeira do Nordeste no segmento de APE (Autoprodução de energia) a adotar modelo híbrido envolvendo autoprodução, mercado livre, eficiência energética e gestão de custos.

O empreendimento nasce da união de forças de duas empresas do mercado local (Soma Energia e H3 Solar), tendo como alvo os negócios cujas contas de energia ultrapassam R$ 60 mil mensais.

No Nordeste, conforme os executivos, mais de 10 mil empresas enquadram-se nos quesitos para aderir ao modelo, das quais 1.500 estão no Ceará.

O novo modelo promete reduzir os custos, por exemplo, de empresas de maior porte que almejam investir em energia solar, mas acabaram desistindo por conta dos 'paybacks' (retornos) longos e dos altos investimentos.

“A junção de outros mecanismos, como a gestão da eficiência energética e a participação no mercado livre, à autogeração de energia, por meio de um modelo híbrido totalmente personalizado, permite que esse cliente gaste bem menos com a implantação e tenha um payback muito mais vantajoso”, explica Paulo Siqueira, head de ACL (Ambiente de Contratação Livre) e Gestão de eficiência Energética da empresa.

Economia superior a 40%

O head de Novos Negócios da joint venture, Daniel Queiroz, dá um exemplo concreto sobre a finalidade desse modelo híbrido, citando o projeto de uma grande rede de supermercados que adotaria apenas a geração distribuída e teve um orçamento de cerca de R$ 10 milhões e um payback superior a oito anos.

“Com a APE, essa rede saiu de um orçamento milionário para um investimento dez vezes menor, possibilitando uma economia mensal para o cliente superior a 41%, apenas com a adoção da autoprodução com a energia solar referente a 10% da sua demanda e compra de energia no mercado livre para dois anos”, ressalta.

O que é Autoprodução de Energia?

A APE é uma modalidade com forte tendência de crescimento no mercado. O modelo integra o melhor da regulamentação do mercado livre e o melhor da geração própria através da aquisição de uma usina solar, gerando mais previsibilidade de custos. O público-alvo é composto por clientes com demanda contratada ou soma no valor de 500 Kw; de preferência, que sejam do mercado cativo e não tenham tarifa rural.

Hanter Pessoa, head de Energia Solar da Energia 4.0, afirma que, entre as vantagens, estão o baixo investimento, o rápido retorno de investimento, a maximização da economia, a diversificação de risco, a automatização e o gerenciamento de indicadores, além do aspecto sustentável com a geração de energia renovável.

"Sem contar que o cliente passará a ter várias ações que, de maneira estratégica, ajudarão na transformação de despesa de energia elétrica em um acelerador de rentabilidade”, argumenta.