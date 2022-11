Izolda vai ao Egito tratar sobre hidrogênio verde com dono da Fortescue

A governadora Izolda Cela participará da COP27, conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas. O evento será realizado em Sharm El Sheikh, no Egito, de 6 a 18 de novembro.

Ela foi convidada por Andrew Forrest – fundador da australiana Fortescue e um dos homens mais ricos da Oceania – com quem o Estado tem pré-contrato assinado para construção de uma usina de hidrogênio verde, para uma série de audiências sobre investimentos em energias renováveis. E pode trazer na mala boas notícias.

Legenda: Andrew Forrest é fundador da Fortescue. Segundo a Forbes, ele é o segundo homem mais rico da Austrália Foto: Divulgação

De acordo com Maia Júnior, secretário estadual do Desenvolvimento Econômico, o Ceará vai ser o único estado presente nessas sessões exclusivas. Deverão estar nas reuniões também o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, e o presidente do Chile, Gabriel Boric.

Protocolos assinados

O Ceará já acumula 24 protocolos assinados com potenciais investidores de hidrogênio verde. A Fortescue, segundo Maia Júnior, é a empresa com as tratativas mais avançadas. Em junho deste ano, o grupo assinou pré-contrato que visa à instalação do empreendimento no Complexo do Pecém.

A companhia é uma gigante da mineração mundial e também está de olho no hidrogênio verde, sobretudo diante da nova configuração energética global, em que as nações europeias estão buscando alternativas ao gás russo.

