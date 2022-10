Estados Unidos de olho no hidrogênio verde do Ceará

Depois dos europeus, chegou a vez dos players norte-americanos no projeto de hidrogênio verde do Complexo do Pecém. Nos últimos dias 10 e 11 de outubro, uma comitiva cearense apresentou durante o Hydrogen Americas Summit 2022 - um dos mais importantes eventos do setor - as potencialidades do Ceará na produção do combustível limpo e se aproximando de entes públicos e privados mundiais.

"Alguns nos buscaram querendo entender principalmente o timing. Eles queriam saber o quão avançados estamos e viram que nós teremos o hidrogênio verde em um curto prazo, porque eles consideram 2026 um curto prazo", pontou Dura Uribe, diretora executiva comercial do Complexo do Pecém.

De acordo com ela, o encontro permitiu o estabelecimento de uma ligação entre Brasil e EUA. "A gente conseguiu ter reconhecimento aqui como importante nesse segmento", disse Duna.

Outra vantagem apontada pela diretora executiva comercial do Complexo do Pecém é a aproximação com o departamento de energia dos EUA. "Hoje a gente pode dizer que o governo dos EUA conhece o nosso projeto do hub de hidrogênio verde".

A ida aos Estados Unidos também propiciou um encontro entre os representantes do Complexo do Pecém e a empresa norte-americana AES, que assinou o último pré-contrato para a instalação de uma planta de produção e comercialização de H2V e derivados no Pecém.

Atualmente, o projeto do hub de hidrogênio verde do Pecém conta com 22 Memorandos de Entendimento assinados, sendo que desses, dois já evoluíram para pré-contratos.

*Colaboraram Carolina Mesquita e Ingrid Coelho

