Hub de hidrogênio do Ceará é destaque em Washington, nos EUA

O Complexo Industrial e Portuário do Pecém levou a Washington, capital dos Estados Unidos, as oportunidades do hub de hidrogênio verde do Ceará, no Hydrogen Americas Summit, grande evento que discute o futuro energético nas Américas, realizado nesta semana.

A empresa é a única brasileira presente no evento com um estande e uma comitiva de executivos.

Entre os palestrantes, está a secretária da Energia dos Estados Unidos, Jennifer Granholm, segundo quem, o hidrogênio verde é um caminho imediato para a transição energética.

De acordo com Fábio Abreu, diretor de Engenharia do Complexo do Pecém, um dos objetivos é avançar com o fechamento de mais memorandos de investimentos – hoje, o Estado conta mais de 20 assinaturas.

"Estamos tendo uma excelente procura e já conversamos com várias empresas", conta o executivo a esta Coluna.

Outro ponto, diz ele, é o peso institucional de estar presencialmente em um evento desse porte. "Tivemos reuniões com o departamento de energia americano, trocando informações sobre o projeto, então, existe não só a atração de negócios para o Ceará, mas também um intercâmbio institucional importante", detalha o executivo.

Segundo ele, o mercado norte-americano está muito atento à implantação do hidrogênio verde na matriz energética.

"Estamos nos primeiros momentos do evento e já sentindo uma excelente repercussão. Nossa ideia era divulgar nosso projeto aqui nos Estados Unidos, que é um mercado inédito para nós. Já fizemos algo parecido em maio desse ano, em Roterdã, para o mercado europeu, que já tem diálogo com a gente", pontua.

