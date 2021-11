Hidrogênio verde: olhos do mundo se voltam ao Ceará nesta semana

Nesta semana, o Ceará está no centro das atenções no debate sobre o futuro energético a partir do hidrogênio verde.

Por dois dias (hoje, 24, e amanhã, 25), a Fiec (Federação das Indústrias do Estado do Ceará) sedia o Fórum Internacional de Hidrogênio Verde, evento com rica programação e nomes de peso mundial de Portugal, Alemanha, Noruega e outros países, além de autoridades brasileiras no assunto.

Entre os temas a serem debatidos, estão pautas relevantes para o desenvolvimento desta matriz, vista como uma fonte de infinitas oportunidades para a economia cearense, mas ainda com desafios no horizonte.

O programa nacional do hidrogênio, o hub cearense, os investimentos, o cenário internacional, a regulação e outros tópicos constituem a programação do evento híbrido, que se dará em dois auditórios na Federação.

Confira a lista completa de palestrantes, a programação e veja como se inscrever no site.