Grupo italiano investe R$ 12 milhões em parque temático de dinossauros no Ceará

O Alchymist, grupo italiano que atua no setor turístico, anunciou a construção de um parque temático de dinossauros em Caucaia, com investimento de R$ 12 milhões. O empreendimento será construído ao lado do Beach Club da empresa, na Lagoa do Banana, que será inaugurado em agosto.

As obras do parque temático já foram iniciadas, e a primeira fase deve ser entregue até o fim deste ano, segundo cronograma da empresa. A previsão é de 180 novos empregos.

O parque contará 10 hectares de área, nos quais serão instaladas 80 réplicas de dinossauros, com sistema para reproduzir os sons dos animais, efeitos de luz e um planetário. Entre as espécies, haverá um exemplo de Argentinosaurus, animal com 15 metros de altura.

Os ingressos para a atração custarão na faixa de R$ 90.

Este é mais um investimento do grupo italiano no Ceará. A companhia já tem um beach club em Jericoacoara e está finalizando o segundo, em Caucaia, para o qual foram investidos R$ 20 milhões.