Gasolina volta a disparar e é vendida por até R$ 6,39 no Ceará; veja preços

Após bater recorde, o preço médio da gasolina renovou a indigesta marca no Ceará. De acordo com o novo levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP), realizado entre os dias 9 e 15 de maio, o litro do combustível é vendido, em média, a R$ 5,72 no Estado, 15 centavos a mais que o apurado na semana anterior (2/5 a 8/5), de R$ 5,57.

Em Fortaleza, o salto foi ainda maior, conforme a ANP, passando de R$ 5,51 para R$ 5,72 (preço médio), uma disparada de 20 centavos. O preço máximo na Capital chegou a R$ 5,97.

Infográfico mostra evolução no preço médio no Ceará

Com isto, a trajetória média do combustível volta a se aproximar do patamar de R$ 6,00, registrado em meados de março no Estado.

Preços máximos

A Coluna recebeu imagens de um posto no município de Pacoti, a 200 km de Fortaleza, comercializando, ontem (16), a gasolina por R$ 6,39 o litro (no pagamento em cartão) e a R$ 6,14 à vista (veja foto abaixo). Nas imediações serranas em outras cidades, como Baturité, postos cobravam R$ 5,99.

Legenda: Gasolina em Pacoti chega a R$ 6,39. Imagem Foto: Guilherme Alencar/Diário do Nordeste

Embora os dados da ANP funcionem como base, cabe ressaltar que pode haver defasagem, a depender do dia em que os pesquisadores coletaram as informações. Portanto, hoje os preços podem ter sofrido flutuações.

Vale ponderar ainda que a pesquisa da ANP tem abrangência limitada, variando de quatro a seis municípios abordados no Ceará.

PREÇOS DA GASOLINA POR CIDADE

CAUCAIA

Postos pesquisados: 21

Preço médio: R$ 5,729

R$ 5,729 Preço mínimo : R$ 5,670

: R$ 5,670 ​Preço máximo: R$ 5,799

CRATO

Postos pesquisados: 5

Preço médio: R$ 5,593

R$ 5,593 Preço mínimo : R$ 5,530

: R$ 5,530 Preço máximo: R$ 5,709

FORTALEZA

Postos pesquisados: 101

Preço médio: R$ 5,729

R$ 5,729 Preço mínimo : R$ 5,330

: R$ 5,330 Preço máximo: R$ 5,970

MARACANAÚ

Postos pesquisados: 10

Preço médio: R$ 5,751

R$ 5,751 Preço mínimo : R$ 5,670

: R$ 5,670 Preço máximo: R$ 5,799

RANKING DE PREÇOS DA GASOLINA NO NE (DO MAIS CARO AO MAIS BARATO)