Gasolina tem forte alta no Ceará e atinge maior preço médio do ano; veja valores por cidade

Após semanas de estabilização, com discretas altas e baixas, o preço médio da gasolina no Ceará saltou oito centavos, passando de R$ 5,490 para R$ 5,572. Este é o maior valor médio do ano e, consequentemente, da história, pois em 2021 a inflação do combustível atingiu o pico.

Os dados constam no mais recente levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP), realizado entre os dias 2 e 8 de maio em 155 estabelecimentos no Estado.

Infográfico: evolução do preço médio da gasolina

Neste intervalo, a cotação mínima do litro passou de R$ 5,15 para R$ 5,25; e a máxima também disparou, de R$ 5,69 para R$ 5,89. Considerando o patamar máximo do combustível, em março, a gasolina chegou a ser encontrada acima de R$ 6,00 no interior.

Leia mais Victor Ximenes Com duplo aumento, conta de energia dos cearenses vai pesar no bolso em maio

Vale ponderar que a pesquisa da ANP tem abrangência limitada, variando de quatro a seis municípios abordados, a depender da semana. Isto significa que pode haver uma variação maior de valores, para baixo ou para cima, em outros pontos do território cearense.

Nesta semana, o litro mais caro foi verificado em Sobral, a R$ 5,899 e o mais barato, a R$ 5,259, em Maracanaú.

Preços da gasolina por cidade

Caucaia

Postos pesquisados: 21

Preço médio: R$ 5,678

R$ 5,678 Preço mínimo : R$ 5,379

: R$ 5,379 ​Preço máximo: R$ 5,799

Crato

Postos pesquisados: 5

Preço médio: R$ 5,573

R$ 5,573 Preço mínimo : R$ 5,530

: R$ 5,530 Preço máximo: R$ 5,639

Fortaleza

Postos pesquisados: 101

Preço médio: R$ 5,514

R$ 5,514 Preço mínimo : R$ 5,350

: R$ 5,350 Preço máximo: R$ 5,799

Juazeiro do Norte

Postos pesquisados: 4

Preço médio: R$ 5,682

R$ 5,682 Preço mínimo : R$ 5,609

: R$ 5,609 Preço máximo: R$ 5,839

Maracanaú

Postos pesquisados: 10

Preço médio: R$ 5,692

R$ 5,692 Preço mínimo : R$ 5,259

: R$ 5,259 Preço máximo: R$ 5,799

Sobral

Postos pesquisados: 14

Preço médio: R$ 5,878

R$ 5,878 Preço mínimo : R$ 5,820

: R$ 5,820 Preço máximo: R$5,899

Ranking de preços da gasolina no NE (do mais barato ao mais caro)