Diesel volta a disparar, e gasolina sofre nova alta no Ceará; confira preços

Depois de cair a R$ 4,32, o óleo diesel voltou a apresentar alta significativa. De acordo com o novo levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP), o preço médio do combustível no Ceará saltou 10 centavos em apenas uma semana, chegando a R$ 4,42. A gasolina também subiu, de R$ 5,47 para R$ 5,49.

A pesquisa foi realizada em mais de 130 postos entre os dias 25 de abril e 1º de maio. Os valores podem ter sofrido modificações desde então.

No caso do óleo diesel, a máxima encontrada pelos pesquisadores de mercado da ANP foi de R$ 4,57, e a mínima, R$ 3,99.

Em relação à gasolina, o menor valor foi de R$ 5,15, em Fortaleza, e o maior, de R$ 5,69, em Caucaia, Fortaleza e Juazeiro do Norte. Na semana anterior, o combustível havia caído ao menor patamar em dois meses, mas a trajetória de queda foi rapidamente interrompida.

Preços da gasolina e diesel por cidade

Caucaia

Postos pesquisados: 21

Preço médio gasolina: R$ 5,481

R$ 5,481 Preço mínimo gasolina : R$ 5,349

: R$ 5,349 ​ Preço máximo gasolina : R$ 5,699

: R$ 5,699 Preço médio diesel: R$ 4,319

Crato

Postos pesquisados: 2

Preço médio gasolina: R$ 5,545

R$ 5,545 Preço mínimo gasolina : R$ 5,530

: R$ 5,530 Preço máximo gasolina : R$ 5,559

: R$ 5,559 Preço médio diesel: R$ 4,370

Fortaleza

Postos pesquisados: 101

Preço médio gasolina: R$ 5,484

R$ 5,484 Preço mínimo gasolina : R$ 5,159

: R$ 5,159 Preço máximo gasolina : R$ 5,699

: R$ 5,699 Preço medio diesel: R$ 4,364

Juazeiro do Norte

Postos pesquisados: 10

Preço médio gasolina: R$ 5,690

R$ 5,690 Preço mínimo gasolina : R$ 5,690

: R$ 5,690 Preço máximo gasolina : R$ 5,690

: R$ 5,690 Preço médio diesel: R$ 4,570

Maracanaú

Postos pesquisados: 10

Preço médio gasolina: R$ 5,388

R$ 5,388 Preço mínimo gasolina : R$ 5,350

: R$ 5,350 Preço máximo gasolina : R$ 5,479

: R$ 5,479 Preço médio diesel: R$ 4,159

Ranking de preços da gasolina no NE (do mais barato ao mais caro)