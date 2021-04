Preço da gasolina no Ceará cai ao menor patamar em 7 semanas; veja valores por cidade

Após um período de altas históricas, no qual chegou a ultrapassar a marca de R$ 6,00, o preço da gasolina no Ceará aponta para um patamar de estabilidade nas últimas semanas.

Conforme o mais recente levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP), realizado entre os dias 18 e 24 de abril, o valor médio caiu para R$ 5,47, o mais baixo desde o início de março, quando a gasolina custava R$ 5,24.

Na máxima, a pesquisa da ANP encontrou a gasolina sendo vendida a R$ 5,85, no município de Crato; e na mínima, a R$ 5,19, em Fortaleza. Cabe ressaltar que estes valores podem ter sofrido alterações desde o período de apuração dos dados.

Infográfico: evolução do preço da gasolina

Preços da gasolina por cidade

Caucaia

Postos pesquisados: 21

Preço médio: R$ 5,514

R$ 5,514 Preço mínimo : R$ 5,350

: R$ 5,350 ​Preço máximo: R$ 5,699

Crato

Postos pesquisados: 5

Preço médio: R$ 5,637

R$ 5,637 Preço mínimo : R$ 5,530

: R$ 5,530 Preço máximo: R$ 5,859

Fortaleza

Postos pesquisados: 101

Preço médio: R$ 5,465

R$ 5,465 Preço mínimo : R$ 5,190

: R$ 5,190 Preço máximo: R$ 5,799

Maracanaú

Postos pesquisados: 10

Preço médio: R$ 5,406

R$ 5,406 Preço mínimo : R$ 5,350

: R$ 5,350 Preço máximo: R$ 5,479

Ranking de preços da gasolina no NE (do mais barato ao mais caro)

Maranhão: R$ 5,103 Paraíba: R$ 5,232 Bahia: R$ 5,309 Pernambuco: R$ 5,380 Rio Grande do Norte: R$ 5,428 Ceará: R$ 5,471 Piauí: R$ 5,551 Sergipe: R$ 5,638 Alagoas: R$ 5,663

Alta nas refinarias

A última alta da Petrobras foi anunciada no dia 15 de abril, com reajustes de 3,7% no preço do diesel e 1,9% no preço da gasolina. As altas interrompem movimento de corte de preços iniciado no fim de março, após a escalada do início do ano.

Em nota, a empresa reforça que "o alinhamento dos preços ao mercado internacional é fundamental para garantir que o mercado brasileiro siga sendo suprido sem riscos de desabastecimento pelos diferentes atores responsáveis".