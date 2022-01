Gasolina sobe a partir de hoje e interrompe ciclo de alívio

Durou pouco o ciclo de quedas e estabilidade no preço da gasolina. A primeira alta de 2022, anunciada pela Petrobras, será de quase 5%, um acréscimo impactante. No ano passado, aliás, foram mais de 15 reajustes.

Esta nova atualização, é bom lembrar, começa a valer hoje (12) apenas para as distribuidoras. Na prática, ainda levará alguns dias para que o consumidor sinta o peso do aumento nas bombas dos postos.

Ainda assim, a majoração interrompe bruscamente o clima de otimismo que crescia entre os consumidores.

Não é que a gasolina esteja barata. Longe disso. O preço médio no Ceará, conforme a ANP (Agência Nacional do Petróleo), está em R$ 6,65, mas o cenário já foi pior, com o litro a quase R$ 7, na média, e chegando a R$ 7,49 na máxima.

Quando se compara com o início de 2020, mesmo com as últimas baixas, tem-se um abismo. Em janeiro do ano passado, a gasolina custava em torno de R$ 4,60 no Ceará. Parece um passado jurássico, mas foi há 365 dias.

Aumento em período indigesto

Nesta semana, em Fortaleza, com uma boa pesquisa, ainda é possível encontrar gasolina abaixo de R$ 6,20. Mas não por muito tempo. Diante do reajuste da Petrobras, os postos de combustíveis não devem segurar as cotações atuais.

Uma péssima notícia, em especial considerando o período de incontáveis gastos para o consumidor, incluindo o severo aumento do IPVA 2022, por exemplo, sem mencionar outras despesas sazonais típicas deste período.

O aumento mostra ainda que estes altos e baixos deverão ser a tônica do mercado até que se encontre uma solução definitiva para tornar os preços menos arredios.

O tema, aliás, pode entrar com força na agenda eleitoral deste ano.