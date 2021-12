Gasolina renova alta e chega a patamar recorde de R$ 7,49 no Ceará

Em menos de um mês, o preço da gasolina no Ceará voltou a renovar a sua máxima histórica. De acordo com o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) referente ao período entre 5 e 11 de dezembro, o combustível chegou a R$ 7,49 no Estado. O valor foi encontrado em Crateús.

O preço máximo para o combustível sofreu alta de R$ 0,30 na comparação com o maior valor nas bombas apurado pela ANP na semana anterior, de R$ 7,19. Enquanto isso, a média teve uma variação discretíssima de R$ 6,949 para R$ 6,951 na última semana.

O preço mínimo também subiu. Se na semana entre 28 de novembro e 4 de dezembro era possível encontrar a gasolina a R$ 6,45, esta semana o consumidor do Ceará não pôde ver preços abaixo de R$ 6,67 nas bombas - uma alta de R$ 0,22.

Fortaleza

Na Capital cearense, o preço médio, a mínima e a máxima se mantiveram na última semana em relação à semana anterior. A gasolina continuou a ser vendida por, em média, R$ 6,96 nos estabelecimentos de Fortaleza.

Os preços assinalados pela ANP podem ter sofrido alterações desde a coleta de dados.

RANKING POR CIDADE (PREÇO MÉDIO)

Itapipoca: R$ 7,17 Limoeiro do Norte: R$ 7,14 Crateús: R$ 7,14 Maracanaú: R$ 6,98 Fortaleza: R$ 6,96 Quixadá: R$ 6,90 Iguatu: R$ 6,88 Caucaia: R$ 6,88 Juazeiro do Norte: R$ 6,86 Crato: R$ 6,77

Veja os preços detalhados

CEARÁ

Postos pesquisados: 182

Preço médio: R$ 6,95

Preço mínimo: R$ 6,67

Preço máximo: R$ 7,49

CAUCAIA

Postos pesquisados: 21

Preço médio: R$ 6,88

Preço mínimo: R$ 6,84

Preço máximo: R$ 6,99

CRATEÚS

Postos pesquisados: 7

Preço médio: R$ 7,14

Preço mínimo: R$ 7,07

Preço máximo: R$ 7,49

CRATO

Postos pesquisados: 10

Preço médio: R$ 6,77

Preço mínimo: R$ 6,69

Preço máximo: R$ 6,94

FORTALEZA

Postos pesquisados: 101

Preço médio: R$ 6,96

Preço mínimo: R$ 6,67

Preço máximo: R$ 6,99

IGUATU

Postos pesquisados: 9

Preço médio: R$ 6,88

Preço mínimo: R$ 6,88

Preço máximo: R$ 6,89

ITAPIPOCA

Postos pesquisados: 6

Preço médio: R$ 7,17

Preço mínimo: R$ 7,16

Preço máximo: R$ 7,19

JUAZEIRO DO NORTE

Postos pesquisados: 10

Preço médio: R$ 6,86

Preço mínimo: R$ 6,69

Preço máximo: R$ 7,05

LIMOEIRO DO NORTE

Postos pesquisados: 5

Preço médio: R$ 7,14

Preço mínimo: R$ 7,13

Preço máximo: R$ 7,14

MARACANAÚ

Postos pesquisados: 10

Preço médio: R$ 6,98

Preço mínimo: R$ 6,93

Preço máximo: R$ 6,99

QUIXADÁ

Postos pesquisados: 3

Preço médio: R$ 6,90

Preço mínimo: R$ 6,79

Preço máximo: R$ 6,95