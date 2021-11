Preço do GNV dispara no Ceará e já se aproxima de R$ 5

Em apenas uma semana, o metro cúbico do Gás Natural Veicular (GNV) subiu 19 centavos no Ceará, aponta o levantamento mais recente da ANP (Agência Nacional do Petróleo), realizado entre 7 e 13 de novembro.

O preço médio do combustível nos postos agora é R$ 4,68, contra R$ 4,49 da semana anterior.

Na máxima, o GNV já se aproxima da marca inédita de R$ 5, vendido a R$ 4,89. Em outros estados, como Rio de Janeiro, não só esse patamar como até a linha de R$ 6 já fora superada.

Os preços registrados no Ceará na semana passada são os mais elevados da história.

A situação inflacionária é preocupante, pois o GNV é uma alternativa, usada principalmente por motoristas de aplicativos e taxistas, para fugir dos custos da gasolina.

Preços do GNV

15 postos pesquisados no Ceará

Preço médio: R$ 4,68

Preço mínimo: R$ 4,49

Preço máximo: R$ 4,89

VEJA PREÇOS DA GASOLINA

CEARÁ

Postos pesquisados: 196

Preço médio: R$ 6,96

Preço mínimo: R$ 6,59

Preço máximo: R$ 7,20

CAUCAIA

Postos pesquisados: 21

Preço médio: R$ 6,94

Preço mínimo: R$ 6,65

Preço máximo: R$ 6,99

CAUCAIA

Postos pesquisados: 21

Preço médio: R$ 5,97

Preço mínimo: R$ 5,89

Preço máximo: R$ 6,19

CRATEÚS

Postos pesquisados: 7

Preço médio: R$ 7,11

Preço mínimo: R$ 7,07

Preço máximo: R$ 7,19

CRATO

Postos pesquisados: 10

Preço médio: R$ 6,89

Preço mínimo: R$ 6,86

Preço máximo: R$ 6,99

FORTALEZA

Postos pesquisados: 101

Preço médio: R$ 6,96

Preço mínimo: R$ 6,59

Preço máximo: R$ 7,19

IGUATU

Postos pesquisados: 9

Preço médio: R$ 7,13

Preço mínimo: R$ 7,05

Preço máximo: R$ 7,14

ITAPIPOCA

Postos pesquisados: 6

Preço médio: R$ 7,13

Preço mínimo: R$ 7,10

Preço máximo: R$ 7,20

JUAZEIRO DO NORTE

Postos pesquisados: 10

Preço médio: R$ 6,87

Preço mínimo: R$ 6,69

Preço máximo: R$ 7,03

LIMOEIRO DO NORTE

Postos pesquisados: 6

Preço médio: R$ 7,14

Preço mínimo: R$ 7,12

Preço máximo: R$ 7,14

MARACANAÚ

Postos pesquisados: 10

Preço médio: R$ 6,98

Preço mínimo: R$ 6,94

Preço máximo: R$ 6,99

QUIXADÁ

Postos pesquisados: 2

Preço médio: R$ 6,82

Preço mínimo: R$ 6,79

Preço máximo: R$ 6,84

SOBRAL

Postos pesquisados: 14

Preço médio: R$ 6,98

Preço mínimo: R$ 6,89

Preço máximo: R$ 6,99