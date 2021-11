10 compras que custam menos que encher o tanque de gasolina

Com o preço médio do litro da gasolina passeando pela casa dos R$ 7,00 e acima, encher o tanque está custando, no melhor dos cenários, R$ 304 para veículos com reservatório de 44 litros (caso dos dois mais populares nas vendas, o Ônix e o HB20).

Já quem tem carros com capacidade de armazenamento maior, como o Corolla (60 litros), precisa arcar com algo em torno de R$ 414, considerando, para ambos os casos, o litro a R$ 6,91, valor médio apontado na mais recente pesquisa da ANP (Agência Nacional do Petróleo) no Ceará.

Esses montantes necessários para completar o tanque, por si próprios, já são de arregalar os olhos, principalmente considerando o que se gastava com combustíveis no início do ano (em torno de 50% a menos).

Mas, para deixar ainda mais cristalino o tamanho da despesa, a Coluna listou uma série de produtos, serviços e opções de lazer que podem ser adquiridos com o valor correspondente (ou menor) ao que se gasta enchendo o tanque com gasolina.

O que dá para comprar com o dinheiro de um tanque de gasolina

Air Fryer

Foto: Divulgação

Valor: R$ 319 para aparelho da marca Mondial

Robô aspirador

Foto: Divulgação

Valor: R$ 349 (um dos modelos mais baratos do mercado)

Smart speaker com Alexa (4ª geração)

Foto: Divulgação

Valor: R$ 379

Kindle 10ª geração

Foto: Divulgação

Valor: R$ 399

Smartwatch Xiaomi

Foto: Divulgação

Valor: R$ 249,90 para o modelo Mi Band 6

Passagem aérea Fortaleza-Recife ida e volta

Foto: Divulgação

Valor: R$ 334 via Latam (pesquisa feita no dia 12/11)

Ingresso para dois dias no Beach Park

Foto: Divulgação

Valor: R$ 380

Um fim de semana de hospedagem no Cumbuco

Legenda: Praia do Cumbuco Foto: Thiago Gadelha/ SVM

Valor: R$ 395 para duas diárias em uma pousada

Até 5,5 kg de picanha

Foto: Reprodução

Valor: em torno de R$ 400 considerando R$ 75 o kg

Até 40 garrafas de cerveja (600ml)

Legenda: Cerveja é outro produto que pesará mais no bolso dos brasileiros Foto: Shutterstock

Valor: em torno de R$ 400 considerando R$ 9,90 a garrafa de Heineken