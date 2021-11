Onde é vendida a gasolina mais barata do Ceará?

O preço médio da gasolina no Ceará ficou praticamente estável na semana passada. Conforme a mais recente pesquisa da ANP (Agência Nacional do Petróleo), realizada entre os dias 21 e 27 de novembro, com 200 postos no Estado, o litro caiu um centavo, em média, passando de R$ 6,96 para R$ 6,95.

Foi a segunda semana consecutiva com variação tímida no preço médio.

Contudo, nas cotações mínima e máxima houve aumentos. Na pesquisa anterior, a ANP ainda encontrara gasolina vendida a R$ 6,59, mas a mínima verificada agora passou para R$ 6,67, um acréscimo de oito centavos.

Menor preço e maior preço

A gasolina mais barata do Ceará, de acordo com o levantamento, é comercializada por R$ 6,67 no Centro de Fortaleza, em um posto na Avenida Duque de Caxias.

Já a mais cara foi registrada em Crateús, no bairro Altamira, por R$ 7,29. Esse valor representa alta de dois centavos frente a máxima assinalada na semana anterior.

Veja ranking da gasolina por cidade (preço médio)

QUIXADÁ: R$ 6,83 CRATO: R$ 6,897 JUAZEIRO DO NORTE: R$ 6,89 CAUCAIA: R$ 6,91 FORTALEZA: R$ 6,958 MARACANAÚ: R$ 6,97 SOBRAL: R$ 6,97 IGUATU: R$ 7,029 CRATEÚS: R$ 7,12 LIMOEIRO DO NORTE: R$ 7,14 ITAPIPOCA: R$ 7,177

Convém lembrar que os preços podem ter sofrido alterações desde a coleta dos dados por parte da ANP.

Até o fim do ano, especialistas avaliam que a gasolina deve sofrer novas altas, impulsionada pela cotação do barril de petróleo e pelo câmbio.