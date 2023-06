Exclusivo: BNB vai lançar concurso público com 500 vagas em 2023

O Banco do Nordeste (BNB) lançará o edital do seu próximo concurso público ainda em 2023. A informação foi antecipada com exclusividade pelo presidente do BNB, Paulo Câmara, a esta Coluna.

Segundo Câmara, a expectativa é que o certame tenha em torno de 500 vagas para diversas áreas. Parte dos trâmites para a realização da seleção já está em curso.

O presidente do BNB afirmou que, após assumir a gestão da instituição em março, identificou a necessidade de realizar o concurso. Uma das demandas, diz, é fortalecer as agências do banco.

No ano passado, o banco lançou edital para vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de Especialista Técnico – Analista de Sistemas, portanto, menos abrangente do que o próximo. O concurso anterior havia sido realizado em 2018.

Agro e energia

Em entrevista à rádio Verdinha FM (92,5), Câmara destacou ainda o papel que o banco terá no Plano Safra, cuja participação do BNB será de R$ 20 bilhões. "Teremos uma contribuição para acelerar um setor muito importante na geração de renda", frisou.

Paulo Câmara também ressaltou que o BNB fará parte do financiamento da cadeia de hidrogênio verde, assim como já faz na esfera das energias solar e eólica.

No acumulado de 2023 até aqui, o banco disponibilizou R$ 10 bilhões para investimentos em projetos de energia renovável. O montante desembolsado financia projetos de geração de energia limpa, desde usinas solares e eólicas de grande porte a pessoas físicas interessadas em instalar placas fotovoltaicas em suas residências e pequenos comércios.

