Eventos no Ceará terão geradores que funcionam com hidrogênio verde

Estado líder na corrida do hidrogênio verde, o Ceará passará a contar com geradores que funcionam com essa energia.

Com investimento inicial vai de 550 mil euros, a empresa cearense CSI Gerpower, que atua no segmento de locação de energia, firmou parceria com a Qair Brasil para importar, com exclusividade, dois geradores de hidrogênio verde, oriundos da França. Segundo a CSI, o Ceará vai ser o primeiro estado a utilizar esta tecnologia.

A iniciativa permitirá que grandes eventos, não só no Ceará, mas em outros pontos do Brasil, sejam alimentados por essa fonte limpa e renovável.

"Estamos entusiasmados em liderar essa transformação energética no Brasil, proporcionando soluções sustentáveis para grandes eventos. A adoção do hidrogênio verde reflete nosso compromisso em tornar o setor de eventos mais responsável e alinhado com as demandas do meio ambiente”, afirma o CEO da CSI Gerpower, Patrick Allex.

A ideia é que os equipamentos sejam utilizados a partir de setembro, em eventos de pequeno, médio e grande porte.

