Etanol salta 10 centavos, gasolina e diesel estabilizam; veja preços dos combustíveis

Após o salto no diesel registrado na pesquisa anterior, o novo levantamento de preços da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP) aponta uma alta significativa no etanol, cujo preço médio aumentou 10 centavos no intervalo de uma semana no Ceará, partindo de R$ 4,87 para R$ 4,97.

Na máxima, o combustível já é encontrado a R$ 5,49 e, na mínima, a R$ 4,67. A pesquisa da ANP foi realizada entre os dias 23 e 29 de maio, coletando informações em 142 postos no Estado.

Os demais combustíveis, no entanto, apresentaram estabilidade em relação à pesquisa anterior, que havia ocorrido entre 16 e 22 de maio.

O preço médio da gasolina comum manteve-se no patamar de R$ 5,71. Já a aditivada teve um leve recuo, de R$ 5,87 para R$ 5,85.

Infográfico: evolução no preço da gasolina

Na média, o diesel apresentou queda de apenas um centavo, fechando em R$ 4,60 o litro. A trajetória é semelhante à do GNV, que vinha em alta nas semanas anteriores e fechou em discreta retração, com R$ 4,29 na média do metro cúbico.

Confira os preços dos combustíveis

Gasolina comum (preços por cidade)

CAUCAIA

Postos pesquisados: 21

Preço médio: R$ 5,680

R$ 5,680 Preço mínimo : R$ 5,490

: R$ 5,490 ​Preço máximo: R$ 5,830

CRATO

Postos pesquisados: 9

Preço médio: R$ 5,730

R$ 5,730 Preço mínimo : R$ 5,559

: R$ 5,559 Preço máximo: R$ 5,959

FORTALEZA

Postos pesquisados: 101

Preço médio: R$ 5,709

R$ 5,709 Preço mínimo : R$ 5,350

: R$ 5,350 Preço máximo: R$ 5,799

Juazeiro do Norte

Postos pesquisados: 8

Preço médio: R$ 5,722

R$ 5,722 Preço mínimo : R$ 5,599

: R$ 5,599 Preço máximo: R$ 5,839

MARACANAÚ

Postos pesquisados: 1

Preço médio: R$ 5,690

R$ 5,690 Preço mínimo : R$ 5,930

: R$ 5,930 Preço máximo: R$ 5,930

SOBRAL

Postos pesquisados: 13

Preço médio: R$ 5,930

R$ 5,930 Preço mínimo : R$ 5,880

: R$ 5,880 Preço máximo: R$ 5,999

Gasolina aditivada

Preço médio no Ceará: R$ 5,851

Preço mínimo: R$ 5,450

Preço máximo: R$ 6,230

GNV

Preço médio no Ceará: R$ 4,293 (metro cúbico)

Preço mínimo: R$ 4,099

Preço máximo: R$ 4,390

Etanol

Preço médio no Ceará: R$ 4,979

Preço mínimo: R$ 4,679

Preço máximo: R$ 5,499

Diesel

Preço médio: R$ 4,607

Preço mínimo: R$ 4,349

Preço máximo: R$ 4,850

Diesel S10

Preço médio: R$ 4,672

Preço mínimo: R$ 4,299

Preço máximo: R$ 5,099

Obs: os valores podem ter sofrido alteração desde o período de captação dos dados