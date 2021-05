Diesel fica mais caro e gasolina estabiliza; veja preços dos combustíveis

Depois do boom da gasolina na semana passada, foi a vez do óleo diesel apresentar alta significativa. O novo levantamento semanal da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis), realizado entre os dias 16 e 22 de maio, aponta que o óleo diesel (preço médio) ficou sete centavos mais caro que na semana anterior, passando de R$ 4,54 para R$ 4,61.

Na mínima, o diesel foi encontrado a R$ 4,37 e, na máxima, a R$ 4,74. O combustível foi pesquisado em 21 postos do Ceará.

Já a gasolina apresentou estabilidade em relação à semana anterior, mostra a pesquisa da ANP, elaborada após análise de informações de 163 postos.

O valor médio do litro caiu um centavo, de R$ 5,72 para R$ 5,71. A alta registrada no levantamento passado, cabe lembrar, havia sido de 15 centavos.

O teto encontrado pela ANP foi de R$ 5,99 o litro, enquanto a mínima foi de R$ 4,67. Conforme noticiou a Coluna na semana passada, um posto em Pacoti cobrava R$ 6,39 pelo litro da gasolina, valor que não foi captado pelo levantamento da Agência.

Confira os preços dos combustíveis

Diesel

Preço médio: R$ 4,612

Preço mínimo: R$ 4,379

Preço máximo: R$ 4,740

Diesel S10

Preço médio: R$ 4,674

Preço mínimo: R$ 4,229

Preço máximo: R$ 5,099

Gasolina comum (preços por cidade)

CAUCAIA

Postos pesquisados: 21

Preço médio: R$ 5,698

R$ 5,698 Preço mínimo : R$ 5,500

: R$ 5,500 ​Preço máximo: R$ 5,799

CRATO

Postos pesquisados: 5

Preço médio: R$ 5,702

R$ 5,702 Preço mínimo : R$ 5,530

: R$ 5,530 Preço máximo: R$ 5,890

FORTALEZA

Postos pesquisados: 101

Preço médio: R$ 5,717

R$ 5,717 Preço mínimo : R$ 5,159

: R$ 5,159 Preço máximo: R$ 5,999

Juazeiro do Norte

Postos pesquisados: 10

Preço médio: R$ 5,701

R$ 5,701 Preço mínimo : R$ 5,599

: R$ 5,599 Preço máximo: R$ 5,839

MARACANAÚ

Postos pesquisados: 10

Preço médio: R$ 5,590

R$ 5,590 Preço mínimo : R$ 4,670

: R$ 4,670 Preço máximo: R$ 5,780

SOBRAL

Postos pesquisados: 13

Preço médio: R$ 5,979

R$ 5,979 Preço mínimo : R$ 5,880

: R$ 5,880 Preço máximo: R$ 5,999

Gasolina aditivada

Preço médio no Ceará: R$ 5,871

Preço mínimo: R$ 4,970

Preço máximo: R$ 6,290

GNV

Preço médio no Ceará: R$ 4,307 (metro cúbico)

Preço mínimo: R$ 4,290

Preço máximo: R$ 4,399

Obs: os valores podem ter sofrido alteração desde o período de captação dos dados