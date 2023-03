Empresas assinam acordo para indústria de metanol verde no Pecém

A Noxis Energy anunciou a assinatura de um memorando que torna público o interesse da empresa em acordo de cooperação técnica com a fornecedora de tecnologia BlueNano Group para o desenvolvimento de uma planta industrial de metanol verde no Complexo do Pecém.

A ideia dos investidores é que o empreendimento seja agregado às instalações da futura Refinaria de Petróleo do Pecém – RPP, um projeto da Noxis. A informação sobre o plano de produção de metanol havia sido antecipada pelo colunista Egídio Serpa.

As duas empresas possuem o interesse comum de fabricar metanol verde para uso em navios, principalmente nas embarcações que operam na costa brasileira em direção à Europa. A intenção é que a BlueNano forneça alta tecnologia para a produção desse tipo de combustível renovável.

O metanol verde é obtido exclusivamente através de fontes de energia limpa, como o gás natural, as usinas de biomassa e de hidrogênio verde, portanto, sem a emissão de dióxido de carbono (CO²), gás poluente e nocivo para a atmosfera.

Tecnologia disruptiva

“Estamos muito satisfeitos em assinar esse acordo, ainda que inicial, com a Noxis. Trabalhamos com tecnologia para monetização de ativos econômicos transformados através de passivos ambientais. É o nosso primeiro passo no Brasil, com uma tecnologia disruptiva, com uma produção que tem tudo a ver com a gente. Vale lembrar que hoje 100% do metanol consumido no Brasil é importado”, celebra Kerginaldo Mesquita, sócio-diretor da BlueNano Group.

“A Noxis está sempre analisando a evolução do mercado de energia, nos seus aspectos econômico e técnico. Por isso, já estamos adaptados aos novos tempos de transição energética. Queremos ser a primeira fornecedora de metanol verde para navios na costa da América do Sul. Não à toa acreditamos que essa parceria com a BlueNano pode ser muito benéfica para o desenvolvimento do projeto da nossa refinaria no complexo industrial e portuário do Pecém”, enfatiza Gabriel Debellian, CEO da Noxis Energy.