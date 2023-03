CSP muda de nome após ser comprada pela ArcelorMittal

Após a conclusão do processo de venda para a ArcelorMittal, a Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP) passa a ser chamada de ArcelorMittal Pecém. A indústria já mudou nome e identidade visual em seus perfis nas redes sociais.

O valor divulgado da aquisição foi de US$ 2,2 bilhões. A companhia compradora é uma das maiores produtoras de aço do mundo, presente em 60 países. No Brasil, tem plantas em seis estados e emprega 13 mil pessoas.

A CSP, como era chamada até então, é uma das maiores empresas do Ceará, sendo responsável por praticamente metade das exportações do estado. Emprega 22 mil pessoas, direta e indiretamente.

O CEO global da ArcelorMittal, Aditya Mittal, afirmou, em comunicado divulgado na quinta-feira (9), que a aquisição "nos permite atender o crescimento da demanda de aço, através da adição de capacidade de produção de placas de alta qualidade e competitivas em custo, provendo oportunidade de vender tanto dentro do nosso próprio grupo quanto para os mercados da América do Norte e do Sul".

