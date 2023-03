Refinaria de Petróleo do Pecém protocola Estudo e Relatório de Impacto Ambiental na Semace

Foram protocolados, nesta semana, o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental (Rima) referentes ao projeto da Refinaria de Petróleo do Pecém.na Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace).

O empreendimento da Noxis Energy, empresa com experiência na implantação de refinarias no Brasil e no mundo, ocupará área de 106 hectares no Complexo do Pecém e terá capacidade de refino de 100 mil barris/dia para a produção de combustíveis como gasolina e diesel.

O investimento previsto é de R$ 4,2 bilhões, com projeção de gerar 3 mil empregos.

Os levantamentos ambientais traçam uma avaliação integrada do contexto ambiental da área, com informações sobre o meio físico, a fauna, a flora e ainda as comunidades presentes na região.

O estudo também apresenta tecnicamente o empreendimento, suas características e alternativas, bem como identifica os possíveis impactos decorrentes de sua implantação e operação, indicando quais medidas serão implementadas para minimizar os efeitos adversos e potencializar os impactos benéficos.

“A chegada de uma refinaria de petróleo na região do Porto do Pecém representa um grande marco para a autonomia energética do Ceará e um grande avanço para o desenvolvimento econômico da região, contribuindo para a diversificação da economia do estado e para a geração de emprego e renda na região”, destaca Laiz Hérida, CEO da HL Soluções Ambientais, responsável pelo EIA e RIMA do projeto.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil