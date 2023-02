Empresa de saneamento vai abrir 4 mil empregos no Ceará; saiba como concorrer

A Ambiental Ceará, braço da Aegea Saneamento, abriu cadastros para interessados nas milhares de vagas de emprego a serem geradas pela empresa, que arrematou os dois blocos da parceria público-privada com foco em obras de saneamento e esgotamento em 24 cidades do Ceará.

No primeiro bloco, que inclui, 17 cidades, a projeção é de 4 mil empregos diretos e indiretos. Com a entrada do Bloco 2, a companhia estima a criação de mais 6 mil oportunidades. Já é possível se cadastrar para os processos seletivos.

Há oportunidades para profissionais de diferentes áreas de atuação no setor administrativo, técnico e operacional. Para se candidatar, acesse este link.

Entre os benefícios, estão assistência médico-odontológica, seguro de vida, gympass, vale-alimentação e/ou refeição e vale-transporte.

Mão de obra local

O objetivo é contratar mão de obra local. “Já tivemos a primeira reunião com fornecedores locais e também daremos prioridade aos colaboradores residentes dos municípios que atenderemos. Acreditamos que, desta forma, vamos contribuir para o desenvolvimento regional e teremos trabalhadores fazendo a diferença na vida das pessoas no seu entorno”, diz André Facó, diretor-presidente da Ambiental Ceará.

Segundo ele, entre as áreas de infraestrutura, "o saneamento é uma das que mais tem transversalidade na geração de empregos", tanto na cadeia produtiva direta de construção e operação dos sistemas, como na produção dos materiais e equipamentos a serem utilizados.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil