André Facó e Águeda Muniz na diretoria da Ambiental Ceará, braço da Aegea

A Ambiental Ceará, braço da Aegea que terá o desafio de universalizar o esgotamento sanitário em 24 cidades cearenses, contratou para a sua diretoria dois executivos experientes no setor.

André Facó assumiu o cargo de diretor-geral há um mês. Ele já foi secretário de infraestrutura do Estado e presidente do Conselho de Administração da Cagece.

Já Águeda Muniz é diretora de Relações Institucionais da companhia. A função foi assumida nos últimos dias. Águeda já foi secretária de Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza e diretora-executiva da C. Rolim Engenharia.

Contrato assinado

Na sexta-feira (3), o Governo do Estado assinou contrato com a Ambiental Ceará para o primeiro bloco da Parceria Público-Privada, com foco em obras de saneamento e esgotamento para 17 cidades e investimentos de R$ 2,6 bilhões.

Segundo os dois executivos, em contato com esta Coluna, a expectativa é que a assinatura do segundo bloco saia em 15 dias.

CIDADES DO BLOCO 1:

Aquiraz

Barbalha

Cascavel

Chorozinho

Eusébio

Farias Brito

Guaiúba

Horizonte

Itaitinga

Juazeiro do Norte

Maracanaú

Maranguape

Missão Velha

Nova Olinda

Pacajus

Pacatuba

CIDADES DO BLOCO 2:

Caucaia

Fortaleza

Paracuru

Paraipaba

São Gonçalo do Amarante

São Luís do Curu

Trairi

