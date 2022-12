Aegea acelera cobertura de esgotamento no Crato e aguarda para assumir blocos na RMF e Cariri

Concessionária responsável pelo esgotamento sanitário do Crato, após vencer o leilão realizado em fevereiro deste ano, a Aegea informa que já elevou expressivamente a cobertura de esgoto na cidade, saindo de 3% em setembro, quando assumiu a operação, para 16%.

"Começamos a criar esse ecossistema, revitalizando a infraestrutura de saneamento, incluindo pessoas na tarifa social e ampliando os investimentos", relata a esta Coluna Renato Medicis, vice-presidente regional da companhia para o Norte e Nordeste.

Em 2023, a projeção é que a cobertura no Crato atinja a marca de 30%, conforme Medicis.

A companhia, que será responsável pelo serviço no Crato por 35 anos, abocanhou também outros dois blocos em leilões por R$ 19 bilhões no total, que beneficiarão 24 cidades na Região Metropolitana de Fortaleza e no Cariri. A Aegea ainda aguarda os trâmites burocráticos para iniciar os trabalhos nestes blocos.

Contrato previsto para janeiro

"A Cagece assinando o contrato conosco, a gente entra em uma fase de operação assistida por até 6 meses e, em seguida, começamos a operação plena com os investimentos. Temos alguns pontos importantes aqui: estações elevatórias que precisam ser revitalizadas, redes que precisam ser ampliadas, devolver a balneabilidade para alguns pontos da praia de Fortaleza, entre outros", enumera o executivo.

Segundo ele, a expectativa é que a assinatura dos contratos para ambos os blocos ocorra em janeiro.

Até 2033, a concessionária tem a meta de garantir 90% de cobertura nas áreas contempladas. Hoje, a média na Região Metropolitana de Fortaleza é de 60%, e no Cariri, de 30%. Os investimentos chegarão a R$ 6 bilhões.

CIDADES DO BLOCO 1:

Aquiraz

Barbalha

Cascavel

Chorozinho

Eusébio

Farias Brito

Guaiúba

Horizonte

Itaitinga

Juazeiro do Norte

Maracanaú

Maranguape

Missão Velha

Nova Olinda

Pacajus

Pacatuba

CIDADES DO BLOCO 2:

Caucaia

Fortaleza

Paracuru

Paraipaba

São Gonçalo do Amarante

São Luís do Curu

Trairi

