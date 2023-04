Em expansão, Angola Cables prevê novo data center em Fortaleza para 2025

Com o recente reposicionamento de marca no Brasil com a criação da TelCables, a Angola Cables mira expandir a atuação no mercado nacional. E essa estratégia passa inevitavelmente pelo Ceará, segundo Cláudio Florindo, diretor geral da companhia no Brasil.

"Fortaleza é o coração da nossa operação. Com os cabos submarinos e o hub tecnológico, temos uma grande concentração de infraestrutura e contribuímos com esse ecossistema digital", comenta o executivo, em entrevista a esta Coluna.

A empresa, conta Florindo, está na fase de definição dos detalhes finais sobre o investimento para a construção de um novo data center em Fortaleza, com aporte de US$ 40 milhões. A previsão é que a obra se inicie no segundo semestre, com duração em torno de 15 meses, e esteja concluída no início de 2025.

Com a nova estrutura, a TelCables vai duplicar a capacidade do empreendimento atual em Fortaleza.

Crescimento

No Brasil, a multinacional de conectividade cresce em ritmo acelerado, à taxa de dois dígitos ao ano. E quer abocanhar novas fatias de mercado.

Legenda: Fortaleza já com vários data centers, incluindo o da Angola Cables em Fortaleza, localizado na Praia do Futuro Foto: Divulgação

Com a nova marca Telcables, detalha Florindo, a empresa pretende se voltar para as especificidades do mercado nacional e ganhar terreno nas distintas regiões do País, tendo em vista as peculiaridades de cada área.

"Tínhamos equipes que trabalhavam para o mercado brasileiro, mas não de forma exclusiva. As pessoas que estavam no Brasil olhavam também para África, Europa e demais regiões", relembra.

Segundo o executivo, a companhia identificou a necessidade de atuar de forma focalizada, a fim de expandir as operações e entregar mais qualidade nos serviços. Hoje, os times da TelCables se debruçam apenas sobre as operações no Brasil.

"O Brasil é um continente. São muitas realidades. É preciso haver foco nas regiões, segmentação e especialização", diz.

A Angola Cables presta serviços de conectividade, IP, data center, nuvem, segurança digital, dark fiber, entre outros.

