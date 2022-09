Angola Cables investirá 40 milhões de dólares em novo data center em Fortaleza

A Angola Cables, gigante global de telecomunicações, tecnologia e conexões, vai investir US$ 40 milhões (em torno de R$ 205 milhões) na construção do segundo data center em Fortaleza, com capacidade ainda superior ao do primeiro.

A expectativa é que o empreendimento seja construído ao longo de 2023, na Praia do Futuro. O novo data center terá 500 racks (dispositivos para armazenar equipamentos de TI), enquanto o atual possui pouco mais de 100.

"Já está pequeno [o nosso data center], então vamos expandir, construindo um novo ao lado. É um investimento que não será inferior a US$ 40 milhões. Essa é a grande aposta da Angola Cables em termos de investimento", diz Ângelo Gama, CEO da companhia, em entrevista exclusiva a esta Coluna.

Serão geradas dezenas de empregos diretos e indiretos, conforme Gama, na construção e também na operação. "Nossa massa laboral em Fortaleza deve aumentar em 30% com a implementação desse data center".

Ampliação da rede

"Nossa rede já aumentou oito vezes desde 2019. Passamos dos gigas para os teras. Somos a terceira empresa com mais fluxo de dados aqui no Ceará, com 30%. Isso afeta toda a micro e macroeconomia do Ceará, especialmente Fortaleza", afirma o executivo.

A empresa, que possui escritórios em mais de 5 cidades e 3 países, também está lançando novos produtos no Brasil, em momento de "quebra de paradigma", como define o CEO.

"Nós resolvemos reinventar o nosso negócio, saindo do paradigma antigo, de sermos apenas uma empresa de infraestrutura, para evoluir a uma empresa de soluções digitais", afirma Ângelo Gama.

Novos produtos e serviços

Um dos produtos que começará a ser ofertado é um serviço de cloud (armazenamento e processamento de dados em nuvem), tanto para pequenas e médias empresas, incluindo startups, como para grandes clientes. "Nossa cloud está ligada a mais de 60 data centers espalhadas pelo mundo e com a melhor latência possível, o que é um diferencial", detalha.

Além disso, a companhia lança um produto dedicado à segurança digital para empresas, num momento em que os ataques hackers e outras ameaças afetam várias companhias ao redor do mundo.

O terceiro item é "um produto de 360 graus que oferece tudo em uma única ponta de venda", abrangendo a cloud, os serviços de segurança, a conectividade de parceiros e mais. O produto foi desenhado para pequenas e médias empresas.

"Hoje um dos empecilhos do mundo das startups é o dinheiro para investir. Se nós transformarmos parte desse dinheiro para investimento em dinheiro operacional – sem ter que comprar servidores, sem se preocupar com a construção de redes físicas e deixar isso tudo com a Angola Cables. Assim, usa-se o dinheiro no seu core business e deixe que a Angola Cables trate da parte infraestrutural para o seu negócio", explica Gama.

