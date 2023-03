Angola Cables anuncia mudança de marca no Brasil

A Angola Cables, multinacional de serviços de rede e soluções digitais, anunciou nova marca para o Brasil. A partir deste mês de março, a empresa passa a se chamar TelCables Brasil by Angola Cables. O objetivo, segundo a companhia, é aumentar e fortalecer sua presença local, mantendo o respaldo global da marca mãe.

Em setembro, conforme noticiou esta Coluna em primeira mão, a empresa havia revelado um investimento de US$ 40 milhões em um novo data center em Fortaleza.

“A Angola Cables é uma marca de operação global, que está presente no Brasil desde 2016. Agora, estamos ingressando em uma nova fase, na qual queremos demonstrar a proximidade e o conhecimento que adquirimos, atendendo negócios em mais regiões, entregando soluções no mercado local que possam escalar a provedores e regiões para o mercado Global. Seremos brasileiros no Brasil”, afirma Ângelo Gama, CEO da companhia.

Para alcançar esse objetivo, a TelCables passou a contar com toda uma estrutura de gestão local, além de também buscar negócios e oportunidades de parceria no País. Em janeiro, Cláudio Florindo assumiu o cargo de diretor-geral da empresa no Brasil, com a missão de consolidar essa nova fase da companhia.

A Angola Cables oferece rede própria de cabos submarinos de alta capacidade e baixa latência, data centers, cloud e serviços ICT, além Pontos de Presença e Pontos de troca de tráfego de internet nas Américas, África, Europa e Ásia. explica Florindo.

Além dos anéis de conexão do Ceará (Fortaleza), São Paulo e Rio de Janeiro, a TelCables Brasil vai expandir ainda mais sua presença no País, entrando nos mercados do Centro-Oeste e do Norte, oferecendo seus produtos de rede e soluções digitais, como o Clouds2Brasil, o Shields2Brasil e o Smart Bizz, além de Serviços de integração, para empresas de todos os segmentos, entregando soluções de rede interconectada local com acesso a mercados Globais.

