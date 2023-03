Integrantes da delegação da Câmara de Comércio e Indústria Brasil–Alemanha do Rio de Janeiro visitam, nesta quinta-feira (16) a sede da Fiec (Federação das Indústrias do Ceará), em encontro no auditório Luiz Esteves.

O grupo é composto por representantes de empresas interessadas na parceria com o Brasil, na área da economia de transição energética.

Os executivos conhecerão o potencial cearense em hidrogênio verde (H2V), com o objetivo de estabelecer um canal de negociação entre os dois países.

