Elmano vai construir Centro Tecnológico no local onde seria usina de dessalinização

O Governo do Estado construirá na Praia do Futuro, no terreno onde originalmente seria instalada a usina de dessalinização, um Centro Tecnológico, apurou esta Coluna, em primeira mão.

A ideia do governador Elmano de Freitas é aproveitar a infraestrutura daquela área, onde se concentram os cabos submarinos de internet e os data centers, para desenvolver a qualificação profissional em tecnologia e estimular startups. Esse novo equipamento também se relacionará com o ITA do Ceará e é pensado ainda como um instrumento de fomento à economia da Praia do Futuro.

Conforme antecipou o Diário do Nordeste nesta segunda-feira (10), a usina de dessalinização será construída em outro local, a aproximadamente um quilômetro do terreno original.

Articulação

Esta Coluna apurou com fontes familiarizadas com o tema que o governador articulou a resolução da questão com os diversos atores envolvidos. Convém lembrar que, no ano passado, o tema gerou polêmica com as empresas de telecomunicação, que manifestaram temores sobre eventuais danos que poderiam ser causados pela operação da usina aos cabos de internet.

A solução encontrada teria deixado todas as partes satisfeitas, o que é importante para o futuro do hub tecnológico e dos investimentos de players relevantes.

Na sexta-feira (14), Elmano se reunirá, em Brasília, com representantes da Anatel, Ministério das Comunicações, teles, SPU (Superintendência do Patrimônio da União), entre outros, para bater o martelo acerca da pauta.