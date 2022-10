Elmano diz que já tem "desenho" da nova equipe econômica do Governo

Passada a votação de domingo (2), o governador eleito do Ceará, Elmano de Freitas, e sua equipe terão, até o fim do ano, a missão de definir o time de secretários de governo para a próxima gestão.

Perguntado por esta Coluna se já havia um quadro desenhado para as pastas da área econômica, Elmano respondeu que sim, mas preferiu manter os detalhes em sigilo.

Apesar de ainda esconder os nomes a sete chaves, o próximo governador do Estado, escolhido por 54% dos cearenses no primeiro turno, teceu elogios à atual secretária da Fazenda, Fernanda Pacobahyba.

"Tenho uma avaliação muito positiva, por exemplo, da nossa secretária da Fazenda, com quem ainda vou ter uma conversa", disse Elmano, nesta segunda-feira (3), em visita ao Sistema Verdes Mares.

Mulheres no comando

Ele reforçou a fala da vice-governadora Jade Romero, segundo quem o secretariado será composto em 50% por mulheres, e afirmou que as pastas econômicas também deverão ser comandadas por mulheres.

Ainda sobre a condução econômica, Elmano afirmou que um dos seus objetivos é "ter uma ação mais ofensiva de atração de investimento internacional do Ceará", intensificando o que vem sendo realizado no Governo Izolda Cela e, anteriormente, no Governo Camilo Santana.

Hoje, as secretarias com influência na área econômica incluem Fernanda Pacobahyba (Fazenda), Maia Júnior (Desenvolvimento Econômico), Arialdo Pinho (Turismo), Ronaldo Borges (Planejamento e Gestão), Lúcio Gomes (Infraestrutura) e Ana Teresa de Carvalho (Desenvolvimento Agrário).

*Colaborou Ingrid Coelho

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil