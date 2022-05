Dia sem imposto no Ceará terá itens de supermercado, TV e celular com desconto

O Dia Livre de Impostos acaba de receber novas adesões no Ceará. Participarão do evento, a ser realizado no dia 2 de junho, um supermercado e uma loja de eletrodomésticos. A tradicional ação é organizada pela CDL Jovem de Fortaleza (Câmara de Dirigentes Lojistas).

Conforme Roberto Júnior, presidente da CDL Jovem, o único supermercado participante da iniciativa em 2022 será o Pinheiro, que oferecerá diversos produtos sem a incidência de impostos para o consumidor final.

Os segmentos com valores sem impostos serão os de:

Cosméticos

Higiene pessoal

Limpeza.

Todas as unidades do Pinheiro no Ceará ofertarão descontos.

Já no setor de eletrodomésticos, informa o organizador, a única empresa a aderir ao Dia Livre de Impostos foi o Magazine Luiza.

A promoção será apenas para modelos selecionados. A quantidade de produtos que serão disponibilizados não foi informada.

Um modelo de TV

Um modelo de refrigerador

Um modelo de telefone celular

Uma impressora ou notebook

Um guarda-roupa

Participam todas as lojas de rua e dos shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy.

O que é o Dia Livre de Impostos?

Organizado por empresários do comércio, o Dia Livre de Impostos chega à 16º edição neste ano. O objetivo é alertar a população para a elevada carga de impostos no Brasil, que encarece significativamente os produtos. Mais de 200 empresas participam do evento.

Os descontos chegam a 78% e correspondem aos impostos que incidem sobre as mercadorias.

Os lojistas participantes arcam com os custos e abrem mão de margens de lucro para evidenciar o peso dos impostos para os compradores.