Feirão venderá gasolina por menos de R$ 5 em Fortaleza

Uma iniciativa da AJE (Associação dos Jovens Empresários) venderá gasolina com preço promocional em Fortaleza, abatendo o valor dos impostos para os consumidores.

Segundo os organizadores, o valor previsto do litro da gasolina será de R$ 4,99, um desconto de R$ 2,50 sobre a cotação original de R$ 7,49. As informações foram obtidas em primeira mão por esta Coluna.

A ação, chamada de Feirão do Imposto, será realizada no sábado (28), a partir das 7h30, no posto Recamonde (Av. Godofredo Maciel, 585, Parangaba), e disponibilizará 5 mil litros de gasolina sem impostos.

Serão distribuídos:

200 cupons de 20 litros para carros

200 cupons de 5 litros para motos.

A entrega dos cupons será feita por ordem de chegada.

Carga de impostos

Legenda: George Martins é presidente da AJE Fortaleza, que promove a ação Foto: Divulgação

De acordo com George Martins, coordenador-geral da AJE, o objetivo dos organizadores é fazer uma "conscientização popular sobre a alta carga tributária" incidente sobre produtos e serviços, com a venda do combustível "praticamente pela metade do preço".

No caso da gasolina, os tributos estaduais e federais somados representam mais de 40% do valor final.

A ação em Fortaleza faz parte de uma iniciativa maior, coordenada nacionalmente pela Conaje (Confederação Nacional dos Jovens Empresários) — que articula entidades de jovens empresários no País. O objetivo é atingir 70 cidades e todos os estados brasileiros.

A expectativa do evento é atingir R$ 1 milhão em produtos e serviços comercializados com o Selo do Feirão do Imposto 2022 em todo o País.