Criado pelo PT, Bolsa Família pode ser trunfo de Bolsonaro nas eleições 2022

Quem diria que uma criação petista pode ser um dos principais trunfos eleitoreiros para Jair Bolsonaro em 2022?! Na frenética montanha-russa de ironias e reviravoltas da política brasileira, de dar inveja aos mais engenhosos roteiristas ficcionais, nem é tão espantoso assim, mas não deixa de ser inusitado.

Implementado em 2004 pelo então presidente Lula, o Bolsa Família, por anos, foi estigmatizado por alas da direita como um programa de forte DNA eleitoral e rotulado como um apelativo puxador de votos assistencialista.

Lá se vão quase cinco anos desde que o PT saiu pela porta dos fundos do Palácio do Planalto, e nem o breve Governo de centro-direita de Michel Temer e tampouco o de extrema-direita de Jair Bolsonaro, já no seu terceiro ano, ousaram mexer no programa.

Vez ou outra, especularam-se ideias de mudança de nome, cujo intuito era justamente dissociar a marca Bolsa Família da gestão petista, mas nunca passou disso.

Agora, a pouco mais de um ano das eleições, a ideia do Governo Bolsonaro é turbinar o programa, aumentando significativamente o dinheiro das mensalidades.

Os beneficiários recebem, em média, R$ 192, e o presidente já afirmou que deve ser aplicado um aumento de pelo menos 50% nas parcelas. A ideia é que a engorda no valor ocorra tão logo chegue ao fim o pagamento do auxílio emergencial.

Peso político e econômico

Aliás, não resta dúvida de que a estratégia de robustecimento do Bolsa Família tem amparo no sucesso político do auxílio emergencial que, no ano passado, foi um pilar para a manutenção da popularidade de Bolsonaro em meio à pandemia.

O fortalecimento da musculatura do Bolsa Família não poderia ter um timing econômico e político melhor. Especialistas apontam que os valores estão muito defasados e isto ficou ainda mais evidente com a alta da inflação dos produtos essenciais e a proliferação da pobreza gerada pela pandemia.

Politicamente, Bolsonaro e equipe correm para emplacar feitos positivos em meio à crescente reprovação ao mandatário e à avalanche de pautas corrosivas que desaba sobre o Governo, com a CPI da Covid capitaneando dia após dia o noticiário e escancarando a horrenda gestão da crise sanitária.

O fôlego extra a ser concedido ao Bolsa Família tem potencial para sensibilizar um contingente significativo de eleitores de baixa renda para o flanco de Bolsonaro, o que numa cajadada só também pode prospectar um público historicamente avizinhado ao petismo.

Na colérica guerra política pelo poder que se desenha entre Bolsonaro e Lula em 2022, pelo que se conhece deles, os dois postulantes, ambos sedentos pela faixa presidencial, deverão usar toda e qualquer medida que os ajude a vencer, pouco importando se, no passado, aquela arma já esteve nas mãos do inimigo.