Concurso público do Conselho de Arquitetura do Ceará tem prazo prorrogado

O concurso público do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará (CAU-CE), cujo edital havia sido publicado em 2019, teve a validade prorrogada até 30 de outubro de 2022.

O novo prazo foi publicado hoje (7) no Diário Oficial da União (DOU).

O edital prevê 9 vagas para níveis superior e médio. Para nível superior, os cargos são de analista/agente de fiscalização e arquiteto, com carga horária de 6h/dia e salários de R$ 6.181,92. Há ainda vaga para contador, com remuneração de R$ 4.643,60. No nível médio, os postos são para assistente administrativo (salário de R$ 2.500,00).

O presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará, Lucas Ribeiro Rozzoline Muniz, após análise do assunto, Considerando a Lei Complementar Nº 173, de 27 de maio de 2020, que em seu artigo 10º, suspendeu os prazos de validade dos concursos públicos já homologados na data da publicação do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020; Considerando que nos termos do artigo 1º do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, o estado de calamidade pública seu deu até 31 de dezembro de 2020; Considerando o prazo de validade do concurso de 2 (dois) anos contados desde a data de sua homologação, previsto no edital do Concurso Público 001/2019 do CAU/CE, resolve:

Art. 1º. Prorrogar o prazo de validade do Concurso Público nº 001/2019 para provimento de vaga e formação de cadastro de reserva em empregos de nível superior e nível médio do CAU/CE;

Art. 2º. O prazo de validade do concurso público fica prorrogado até 30 de outubro de 2022.