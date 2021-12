Concurso Petrobras 2022: sai edital com 4,5 mil vagas e salário de R$ 11 mil

Foi publicado nesta sexta-feira (17) o edital do novo concurso da Petrobras 2022. A estatal vai selecionar para 4.537 vagas de nível superior, das quais 757 imediatas e 3.780 para cadastro de reserva. Os salários chegam a R$ 11.716,82.

As inscrições serão abertas ainda hoje (17), às 10h, no site da organizadora do certame, Cebraspe. O prazo para inscrição termina em 5 de janeiro. A taxa é de R$ 79,83.

Distribuição das vagas

Há vagas para as seguintes especialidades:

Engenharia de equipamentos: 171 imediatas e 1.210 no cadastro

Engenharia de Petróleo: 97 imediatas e 485 no cadastro reserva

Engenharia de Produção: 101 imediatas e 505 no cadastro

Administração: 33 imediatas e 165 no cadastro

Comércio e Suprimento: 36 imediatas e 180 no cadastro

Transporte Marítimo: 4 imediatas e 20 no cadastro

Engenharia de Software: 26 imediatas e 130 no cadastro

Analista de sistemas - Infraestrutura: 8 imediatas e 40 no cadastro

Ciência de dados:33 imediatas e 165 no cadastro

Economia: 3 imediatas e 15 no cadastro

Engenharia ambiental: 2 imediatas e 10 no cadastro

Engenharia Civil: 5 imediatas e 40 no cadastro

Engenharia de processamentos: 32 imediatas e 160 no cadastro

Engenharia Naval: 21 imediatas e 105 no cadastro

Engenharia de segurança: 64 imediatas e 320 no cadastro

Geofísica: 14 imediatas e 70 no cadastro

Geologia: 18 imediatas e 85 no cadastro

Resumo do edital

Empresa: Petrobras

Vagas: 4.537

Cargos: profissional Petrobras de nível superior

Requisitos: nível superior

Remuneração: R$ 11.716,82

Inscrições: de 17 de dezembro a 5 de janeiro

Provas: 20 de fevereiro

Edital: Veja aqui

Resultado final: previsto para 30 de maio

Como será a avaliação

Conforme o edital, a prova será realizada em 26 capitais e no Distrito Federal, no dia 20 de fevereiro, no turno da tarde. Serão 120 questões (50 de Conhecimentos Básicos - Língua Portuguesa e Língua Inglesa) e 70 de Conhecimentos Específicos.

Os candidatos do concurso Petrobras serão avaliados por meio de provas objetivas e de títulos, sendo esta última apenas para a área de Engenharia de Segurança de Processo.