Compra da cearense Mundo Pet pela Cobasi é aprovada pelo Cade

O Conselho de Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou a compra da rede Mundo Pet, fundada no Ceará, pela Cobasi, uma das líderes do setor no Brasil, após 30 dias de análise.

Com o aval da autarquia para a aquisição, a Cobasi se torna controladora de 14 lojas da Mundo Pet em diferentes estados, dobrando sua atuação no Nordeste.

Marca mantida

O acordo foi realizado entre a Cobasi e as gestoras de private equity Gávea Investimentos e Mogno Capital, atuais controladoras da Mundo Pet, que, com a negociação, receberão ações da Cobasi, tornando-se sócias minoritárias da companhia. Inicialmente, a marca Mundo Pet será mantida.

Inaugurada em 2017, a Mundo Pet abriu a primeira loja em Fortaleza (na Avenida Senador Virgílio Távora) e, desde então, expandiu-se para outros estados do Nordeste, Norte e Centro-Oeste.

Conforme a Cobasi, após a compra, a Mundo Pet registrará aumento no mix de produtos das lojas e receberá investimentos com foco na expansão do e-commerce.

