Cearense assume presidência da Indústrias Nucleares do Brasil

Cargo é considerado um dos mais estratégicos para impulsionamento da energia nuclear no País

Escrito por
Victor Ximenes victor.ximenes@svm.com.br
(Atualizado às 19:30)
Victor Ximenes
Legenda: Tomás Figueiredo Filho
Foto: Divulgação

O cearense Tomás Figueiredo Filho assume interinamente o comando da estatal Indústrias Nucleares do Brasil (INB). Ele passa a ocupar o lugar de Marcelo Xavier, alvo do pente-fino do Governo Federal em retaliação política ao Centrão.

A autarquia é estratégica para o setor nuclear brasileiro e crucial para o projeto de exploração de urânio em Santa Quitéria.

Especialista na área de mineração, Tomás assumiu em julho a diretoria de Recursos Minerais, pasta incumbida da exploração e aproveitamento de jazidas de urânio no Brasil.

