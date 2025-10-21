Maurício Filizola será o novo presidente da CDL Fortaleza

A CDL Fortaleza terá novo presidente em 2026. Assumirá a entidade o empresário Maurício Filizola, em substituição a Assis Cavalcante, que está no comando desde 2018. Cavalcante seguirá na diretoria da entidade como vice-presidente.

Filizola ficará à frente da CDL no triênio 2026-2028. A eleição será realizada formalmente no dia 28 de outubro, mas o nome já está pactuado.

Dono de uma rede de farmácias, Filizola tem bom trânsito entre agentes do comércio cearense e do empresariado de forma geral. Já possui ampla experiência em entidades de classe, com passagens pela CNC (Confederação Nacional do Comércio), Fecomércio-CE e Sincofarma. Um bom nome para suceder Assis Cavalcante, que cumpriu sua missão na CDL de forma exemplar.