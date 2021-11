Cearense Arco Educação recebe investimento de R$ 830 milhões

A empresa cearense Arco Educação, com capital aberto na Nasdaq, chegou a um acordo para receber investimentos de US$ 150 milhões (equivalente a R$ 830 milhões) dos fundos Dragoneer e General Atlantic (GA).

O fundo Dragoneer se comprometeu com um aporte de US$ 100 milhões, enquanto o GA entrará com o montante de US$ 50 milhões.

Após o acordo, os dois investidores passam a deter juntos 8,4% da companhia (5,6% com Dragoneer e 2,8% com GA). A transação marca o retorno do GA, primeiro investidor da Arco em 2014. O fundo já chegou a deter 20% do grupo educacional.

“Estamos entusiasmados em ter a Dragoneer e a General Atlantic como investidores e valiosos parceiros da nossa empresa”, disse Ari de Sá Neto, CEO e fundador da Arco, em comunicado da companhia ao mercado.

Fundada no Ceará, a Arco é uma empresa focada em soluções tecnológicas para o ensino. Atende mais de 1,3 milhão de estudantes no Brasil, em 5.400 escolas espalhadas pelo País.